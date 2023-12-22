Молодой человек стрелял в окно квартиры в центре Петербурга

Возбуждено уголовное дело.

В ночь на среду, 28 февраля, в полицию через экстренные службы потупило сообщение о стрельбе по окнам на Фурштатской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Правоохранители приняли заявление от 21-летней местной жительницы о том, что в период с 1:40 по 1:45 неизвестный, находясь на Друскеникском переулке, произвёл выстрел из пневматического пистолета в сторону окна квартиры заявительницы.

Подозреваемого задержали по "горячим следам" в 3:40 у дома №2 по Друскеникскому переулку. Им оказался 25-летний петербуржец: установлено, что в момент стрельбы он находился в состоянии алкогольного опьянения после празднования своего дня рождения.

У молодого человека изъят пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина открыл стрельбу из пистолета в сквере на Долгоозерной.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти