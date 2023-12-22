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Мужчина открыл стрельбу из пистолета в сквере на Долгоозерной
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Мужчина открыл стрельбу из пистолета в сквере на Долгоозерной

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром в понедельник, 26 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что в сквере около Долгоозерной улицы неизвестный мужчина, находясь у скамеек, стрелял из пистолета. Об этом сало известно Piter.TV.

В тот же день правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого. В отношении предполагаемого стрелка составлен административный протокол, у него изъяты сигнальный пистолет и шесть гильз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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