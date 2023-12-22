Петарда взорвалась в руке у петербуржца, пытавшегося напугать друзей сожительницы

Мужчина доставлен в больницу с травматической ампутацией левой кисти, пальцев правой кисти, множественными ранами груди, лица, в тяжёлом состоянии

Утром в воскресенье, 18 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Маршала Казакова на шестом этаже был слышен хлопок. По данным Piter.TV, причиной инцидента стал неудачный розыгрыш с петардой.

На месте происшествия в пятикомнатной квартире полицией был обнаружен 27-летний ранее судимый мужчина с повреждениями обеих кистей рук. Пострадавший пояснил, что в декабре 2023 года он купил петарды и спустя полтора месяца хотел напугать друзей сожительницы, которые пришли в гости и находились на лестничной клетке. При попытке шутника кинуть петарду в коридоре квартиры, она взорвалась в руке.

Мужчина доставлен в больницу с травматической ампутацией левой кисти, пальцев правой кисти, множественными ранами груди, лица, в тяжёлом состоянии, помещён на отделение сочетанной травмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый мужчина стрелял по остановке на Новочеркасском проспекте.

Фото: Piter.TV