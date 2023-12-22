Нетрезвый мужчина стрелял по остановке на Новочеркасском проспекте

В отношении задержанного составлен протокол. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 18 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что с пятого этажа одного из домов по Новочеркасскому проспекту по остановке общественного транспорта стреляют. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что он выстрелили в остановку сверху, разбив стеклянную крышу.

В отношении задержанного составлен протокол. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге неизвестный напал на десятиклассника из-за громкой музыки.

Фото: Piter.TV