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Нетрезвый мужчина стрелял по остановке на Новочеркасском проспекте
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Нетрезвый мужчина стрелял по остановке на Новочеркасском проспекте

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В отношении задержанного составлен протокол. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 18 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что с пятого этажа одного из домов по Новочеркасскому проспекту по остановке общественного транспорта стреляют. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что он выстрелили в остановку сверху, разбив стеклянную крышу.

В отношении задержанного составлен протокол. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге неизвестный напал на десятиклассника из-за громкой музыки.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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