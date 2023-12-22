В Петербурге неизвестный напал на десятиклассника из-за громкой музыки

Злоумышленник ударил юношу в челюсть и распылил перцовый баллончик.

В ночь на воскресенье, 18 февраля, из квартиры одного из домов по улице Латышских Стрелков доставлен 16-летний подросток с ушибом мягких тканей в области нижней челюсти слева и острым ринитом в удовлетворительном состоянии. Как стало известно Piter.TV, накануне юношу избил сосед.

В полицию обратился 43-летний отец пострадавшего, который заявил, что около 22:00 17 февраля неизвестный, предположительно сосед по парадной, находясь около квартиры по месту проживания заявителя, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве замечаний о громкой музыке, нанёс удар кулаком в область лица его сына, после чего распылил перцовый баллончик и ушел в неизвестном направлении.

Пострадавший проживает с отцом, матерью, а также младшими братом и сестрой в трёхкомнатной квартире, где имеется всё необходимое для учебы и отдыха несовершеннолетних. Семья на учёте в ОДН УМВД России по Невскому району не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино 20-летний гость отрезал ухо хозяину квартиры.

Фото: Piter.TV