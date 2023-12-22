В Петербурге неизвестный напал на десятиклассника из-за громкой музыки

В ночь на воскресенье, 18 февраля, из квартиры одного из домов по улице Латышских Стрелков доставлен 16-летний подросток с ушибом мягких тканей в области нижней челюсти слева и острым ринитом в удовлетворительном состоянии. Как стало известно Piter.TV, накануне юношу избил сосед.
В полицию обратился 43-летний отец пострадавшего, который заявил, что около 22:00 17 февраля неизвестный, предположительно сосед по парадной, находясь около квартиры по месту проживания заявителя, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве замечаний о громкой музыке, нанёс удар кулаком в область лица его сына, после чего распылил перцовый баллончик и ушел в неизвестном направлении.
Пострадавший проживает с отцом, матерью, а также младшими братом и сестрой в трёхкомнатной квартире, где имеется всё необходимое для учебы и отдыха несовершеннолетних. Семья на учёте в ОДН УМВД России по Невскому району не состоит.
Ранее мы сообщили о том, что в Мурино 20-летний гость отрезал ухо хозяину квартиры.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: 8-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту почти без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.