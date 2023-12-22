В Мурино 20-летний гость отрезал ухо хозяину квартиры

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем в субботу, 17 февраля, в дежурную часть регионального главка через службу "02" поступила информация о том, что на 10-м этаже дома 21/1 по Воронцовскому бульвару в Мурино двое молодых людей порезали друг друга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия полиция обнаружила 26-летнего жителя Московской области с ампутированным левым ухом и повреждением левого глаза. Его срочно госпитализировали.

Там же, на лестничной клетке подъезда, задержали 20-летнего петербуржца – второго участника конфликта. По предварительным данным, он находился в гостях у пострадавшего и, во время внезапно возникшей ссоры, отрезал хозяину квартиры левое ухо, ударил его ножом в область левого глаза, но тот выбежал и позвал на помощь.

Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге обвиняемого в убийстве соседа по палате в тубдиспансере заключили под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти