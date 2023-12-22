В Петербурге обвиняемого в убийстве соседа по палате в тубдиспансере заключили под стражу

Злоумышленнику вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Московский районный суд поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летнего пациента Городского противотуберкулезного диспансера на улице Звездной, который зарезал соседа по палате. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 16 февраля.

По данным следствия, мужчина, обвиняемый в убийстве, 14 февраля, находясь в состоянии наркотического опьянения, в ходе конфликта нанес 58-летнему соседу не менее трех ударов неизвестным колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов. Пострадавший скончался на месте.

Злоумышленнику вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его заключили под стражу до 14 апреля 2024 года.

Кроме того, фигурант дела просил более мягкую меру пресечения, в том числе – домашний арест. Он пояснил, что лежал в одной палате с потерпевшим 8 месяцев.

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Видео: Piter.TV