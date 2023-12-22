В петербургском тубдиспансере мужчина зарезал соседа по палате

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство".

Полицейские задержали участника ножевого конфликта в тубдиспансере Московского района Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 14 февраля поступило сообщение о драке между пациентами Противотуберкулезного диспансера, расположенного на Звездной улице. В результате выезда полицейскими обнаружен труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины. На месте происшествия задержан 36-летний пациент медучреждения, житель Свердловской области. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство".

Видео: Piter.tv