Арестована петербурженка, которая бросала яйца в участников забега с балкона

С учетом задержания, ее отпустили из зала суда.

Московский районный суд Петербурга привлек горожанку к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Женщина 15 сентября с балкона своей квартиры бросила три куриных яйца в участников 97-го Петербургского марафона "Пушкин — Петербург". Она в судебное заседание явилась, вину в совершении правонарушения признала и раскаялась. Пояснила, что был единственный выходной, а под окнами громко играла музыка.

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток. С учетом задержания, петербурженку отпустили из зала суда.

Ранее на Piter.TV: задержан стрелявший в петербуржца из "пневмата" на проспекте Косыгина.

Фото: Piter.TV