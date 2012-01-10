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Арестована петербурженка, которая бросала яйца в участников забега с балкона
Сегодня, 10:28
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Арестована петербурженка, которая бросала яйца в участников забега с балкона

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С учетом задержания, ее отпустили из зала суда.

Московский районный суд Петербурга привлек горожанку к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. 

Женщина 15 сентября с балкона своей квартиры бросила три куриных яйца в участников 97-го Петербургского марафона "Пушкин — Петербург". Она в судебное заседание явилась, вину в совершении правонарушения признала и раскаялась. Пояснила, что был единственный выходной, а под окнами громко играла музыка. 

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток. С учетом задержания, петербурженку отпустили из зала суда.

Ранее на Piter.TV: задержан стрелявший в петербуржца из "пневмата" на проспекте Косыгина. 

Фото: Piter.TV

Теги: мелкое хулиганство, московский районный суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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