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Ударивший дежурного в отделе полиции петербуржец заплатит штраф в 80 тыс. рублей
Сегодня, 17:00
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Ударивший дежурного в отделе полиции петербуржец заплатит штраф в 80 тыс. рублей

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Обвиняемый вину признал, раскаялся.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор местному жителю, которого признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), пишет 1 апреля телеканал "Санкт-Петербург"

В январе, когда нетрезвого задержанного привезли в дежурную часть 33-го отдела полиции, мужчина, на почве внезапно возникшего неприязненного отношения к помощнику оперативника, нанес ему удары головой в левую скуловую область. Еще один удар подсудимый нанес правым плечом в верхнюю часть туловища. 

Обвиняемый вину признал, раскаялся, имеет на иждивении троих детей и частично возместил моральный вред потерпевшему. С учетом смягчающих обстоятельств фигуранта наказали штрафом в 80 тыс. рублей, еще 50 тыс. рублей он выплатит пострадавшему.

Ранее на Piter.TV: петербуржца ожидает суд за нападение на полицейского в деревне Большие Горки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский районный суд, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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