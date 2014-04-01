Ударивший дежурного в отделе полиции петербуржец заплатит штраф в 80 тыс. рублей

Обвиняемый вину признал, раскаялся.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор местному жителю, которого признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), пишет 1 апреля телеканал "Санкт-Петербург".

В январе, когда нетрезвого задержанного привезли в дежурную часть 33-го отдела полиции, мужчина, на почве внезапно возникшего неприязненного отношения к помощнику оперативника, нанес ему удары головой в левую скуловую область. Еще один удар подсудимый нанес правым плечом в верхнюю часть туловища.

Обвиняемый вину признал, раскаялся, имеет на иждивении троих детей и частично возместил моральный вред потерпевшему. С учетом смягчающих обстоятельств фигуранта наказали штрафом в 80 тыс. рублей, еще 50 тыс. рублей он выплатит пострадавшему.

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Фото: Piter.TV