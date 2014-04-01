Петербуржца ожидает суд за нападение на полицейского в деревне Большие Горки

Инцидент произошел в июле 2024 года.

В Ленинградской области перед судом предстанет петербуржец по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что в июле 2024 года сотрудники полиции прибыли в деревню Большие горки Ломоносовского района в целях оказания содействия органам следствия при производстве обыска в жилище. Обвиняемый, желая скрыться от сотрудников полиции, спрыгнул с балкона 2 этажа дома, где происходил обыск. Увидев попытку злоумышленника скрыться, сотрудник полиции, потребовал от него остановиться. Однако, обвиняемый, желая скрыться с места производства обыска, нанес сотруднику полиции не менее трех ударов по телу, а также попытался завладеть табельным оружием, причинив правоохранителю телесные повреждения, создав при этом опасность для его жизни и здоровья.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Задержаны похитители мигранта в Петергофе.

Фото: Piter.tv