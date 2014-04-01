Задержаны похитители мигранта в Петергофе

Похищенного обнаружили на проспекте Стачек, с частью подозреваемых он был знаком.

Задержана группа мужчин, похитившая гражданина Узбекистана в Петергофе. Подозреваемых шестеро, пишет 78.ru.

Напомним, в полицию обратился 23-летний иностранец с информацией о том, что незнакомцы похитили его 21-летнего брата. Злоумышленники потребовали выкуп в размере 40 тыс. рублей. По словам очевидцев, мужчину посадили в машину "ГАЗ А21R22" около дома по улице Халтурина и увезли.

Правоохранители поймали мигрантов в возрасте от 20 до 45 лет. Похищенного обнаружили на проспекте Стачек, с частью подозреваемых он был знаком. В изолятор поместили всех семерых, потерпевшего – за миграционные нарушения. Возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что нападение на судебных приставов в Петербурге обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV