В Петергофе проводят проверку по факту похищения мигранта

От его брата требуют выкуп 40 тысяч рублей.

Полиция Петродворцового района проводит проверку по сообщению о похищении мигранта. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 30 марта в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что её сын стал очевидцем похищения. По словам звонившей, около 19:25 у дома 15 корпус 4 по улица Халтурина в Петергофе неизвестные (примерно 6-7 человек) избили мужчину, после чего посадили его в припаркованный рядом автомобиль "ГАЗ А21R22", при этом спутница потерпевшего самостоятельно села в салон автомобиля, после чего их увезли с места происшествия.

В ночь на 31 марта в полицию поступило сообщение от 23-летнего гражданина Узбекистана о том, что ему звонили неизвестные и сообщили, что похитили его 21-летнего брата, при этом звонившие требовали выкуп в размере 40 тысяч рублей. Полиция уже установила владельца автомобиля, приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Невском проспекте был задержан находившийся в федеральном розыске за похищение человека.

Фото: Piter.TV