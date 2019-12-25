На Невском проспекте задержан находившийся в федеральном розыске за похищение человека

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который был в федеральном розыске за похищение человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Злоумышленника поймали 12 марта около дома 82 по Невскому проспекту, его разыскивали правоохранители республики Саха. Приезжего обвиняют в совершении преступления по ст. 126 УК РФ, он скрывался от суда.
Разыскиваемый доставлен в отдел для дальнейшей передачи инициатору розыска.
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Фото: Piter.TV
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