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На Невском проспекте задержан находившийся в федеральном розыске за похищение человека
Сегодня, 10:16
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На Невском проспекте задержан находившийся в федеральном розыске за похищение человека

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Приезжего обвиняют в совершении преступления по ст. 126 УК РФ, он скрывался от суда.

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который был в федеральном розыске за похищение человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленника поймали 12 марта около дома 82 по Невскому проспекту, его разыскивали правоохранители республики Саха. Приезжего обвиняют в совершении преступления по ст. 126 УК РФ, он скрывался от суда. 

Разыскиваемый доставлен в отдел для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Ранее мы рассказывали о том, что на Гладышевском задержан напавший на сотрудника изолятора в Вологодской области. 

Фото: Piter.TV

Теги: невский проспект, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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