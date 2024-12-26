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На Гладышевском задержан напавший на сотрудника изолятора в Вологодской области
Сегодня, 11:55
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На Гладышевском задержан напавший на сотрудника изолятора в Вологодской области

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ.

Угрозыск петербургского Главка задержал мужчину, которого разыскивали за избиение сотрудника изолятора в Вологодской области. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что 25-летний злоумышленник из Сокола вместе с группой лиц напал на работника учреждения в августе 2022 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), его объявляли в федеральный розыск. 

Мужчину поймали вечером 10 марта у дома 38/1 по Гладышевскому проспекту, он доставлен в полицию. Инициатор розыска уведомлен о задержании. 

Ранее на Piter.TV: на Маршала Блюхера задержан находившийся в международном розыске мужчина из Белоруссии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вологодская область, гладышевский проспект, изолятор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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