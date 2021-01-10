На Маршала Блюхера задержан находившийся в международном розыске мужчина из Белоруссии

На территории сопредельного государства злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за уклонение от содержания детей, угрозу убийством, причинения тяжких телесных повреждений или уничтожения имущества.

В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали правонарушителя, находившегося в международном розыске. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 6 марта сотрудники вневедомственной охраны заметили пьяного мужчину на проспекте Маршала Блюхера, который вел себя вызывающе и при виде патрульной машины пытался скрыться. Им оказался 37-летний рецидивист из Иркутской области, имеющий гражданство Белоруссии. На территории сопредельного государства злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за уклонение от содержания детей, угрозу убийством, причинения тяжких телесных повреждений или уничтожения имущества. Инициаторы розыска – правоохранители Могилевской области.

Дебошира доставили в 66-й отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге нашелся мужчина, который пропал без вести 18 лет назад в подростковом возрасте.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти