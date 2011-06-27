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В Петербурге нашелся мужчина, который пропал без вести 18 лет назад в подростковом возрасте
Сегодня, 11:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге нашелся мужчина, который пропал без вести 18 лет назад в подростковом возрасте

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Мужчину задержали полицейские в паспортном столе в Василеостровском районе.

В Петербурге нашелся мужчина, который еще будучи подростком (14 лет) ушел из дома гулять и не вернулся. Он с тех пор находился в федеральном розыске. Как стало известно 78.ru, накануне днем петербуржец был задержан в Василеостровском районе.

Мужчина, которому на сегодняшний день 32 года, пришел в паспортный стол для оформления документов. С 2007 года он был объявлен в федеральный розыск, как пропавший без вести.

В настоящее время выясняются все подробности и обстоятельства этой истории.

Фото: 78.ru

Теги: мвд, пропал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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