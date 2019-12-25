В Вологодской области увеличили лимит отпуска бензина в одни руки

Это должно ускорить обслуживание автомобилистов и помочь сократить очереди.

В Вологодской области на одной сети заправок увеличили лимит отпуска топлива в одни руки. Теперь водители могут получить до 30 литров бензина на АЗС "Лукойла", сообщил губернатор Георгий Филимонов в мессенджере MAX.

Глава региона отметил, что эта сеть имеет самое большое количество станций в регионе. Руководство "Лукойла" решил" отказаться от технологических перерывов. Исключением станут периоды слива топлива бензовозов. Филимонов отметил, что ситуация с обеспечением региона бензином находится на постоянном контроле.

Об увеличении лимита отпуска автомобильного топлива также заявили в Волгоградской области. Жители региона в местных пабликах пишут, что очереди на АЗС пошли на убыль.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области ввели лимит на топливо для чиновников. Губернатор региона Александр Дрозденко заверил, что на решение текущих задач бензина достаточно.

Фото: Piter.tv