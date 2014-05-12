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Систему четных и нечетных чисел для продажи бензина ввели в шести регионах
Сегодня, 17:22
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Систему четных и нечетных чисел для продажи бензина ввели в шести регионах

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Мера применятся для сокращения очередей на АЗС

Схема выдачи бензина с разделением по четным и нечетным дням в зависимости от госномера автомобиля впервые ввел губернатор Андрей Клычков в Орловской области. Теперь эта систему стала массово применять еще в пяти регионах, сообщила радиостанция "Бизнес FM".

Продажу бензина по четным и нечетным дням с сегодняшнего дня используют в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях. Завтра к ним присоединится Псковская область, а в субботу — Липецкая.

На данным момент в 80 регионах России действуют иеры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом,. Президент Владимир Путин накануне в ходе совещания назвал трудности с бензином в регионах временными.

Ранее мы сообщали, что ФАС возбудила дело против продавцов бензина в трех регионах из-за повышения розничных цен на топливо.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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