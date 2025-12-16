Стоимость топлива выросла в Ленобласти

Лидером по темпам удорожания стал бензин АИ-98, цена на который выросла на 7,5% и составила в среднем 97,81 рубля за литр.

Согласно данным Петростата, в Ленинградской области зафиксирован рост цен на все основные виды автомобильного топлива. Лидером по темпам удорожания стал бензин АИ-98, цена на который выросла на 7,5% и составила в среднем 97,81 рубля за литр. Только за май его стоимость увеличилась на 1,3%.

Другие популярные марки бензина также не стали исключением: АИ-95 прибавил 5,3% с января (до 69,81 руб./л), а АИ-92 подорожал на 5,4% (до 64,89 руб./л).

Не отстает и дизельное топливо, стоимость которого с начала года выросла на 4,8%, достигнув в мае средней отметки в 78,22 рубля за литр.

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Фото: Piter.TV