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Канада ввела санкции против петербургских бирж
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Канада ввела санкции против петербургских бирж

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Кроме того, Оттава ужесточила рестрикции в отношении морского транспорта.

Канада расширила антироссийские санкции, внеся в чёрный список ведущие торговые площадки страны. Под ограничения попали Московская и Санкт-Петербургская биржи, а также Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая и Санкт-Петербургская валютная биржи. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте канадского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры приняты, поскольку действия РФ расцениваются как "серьёзное нарушение международного мира и безопасности".

Кроме того, Оттава ужесточила рестрикции в отношении морского транспорта. Новые санкции затронут суда, которые подозреваются в перевозке российского сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее мы сообщили о том, что Британия расширила антироссийские санкции.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, санкци
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости, Новости России,

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