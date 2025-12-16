Британия расширила антироссийские санкции

Туда попали банки, СПГ-танкеры и иностранные компании, связанные с Россией.

Великобритания расширила собственный антироссийский санкционный реестр еще на 43 позиции. Соответствующие данные приведены в официальном документе от национального правительства европейской страны. В частности, Соединенное королевство отправило в "черный список" такие организации, как Яндекс банк, WB банк, "Росгосстрах". В перечне также оказались 27 якобы связанных с Россией кораблей, включая три танкера, занимающихся перевозкой сжиженного природного газа (СПГ). Дополнительно в санкционный список были внесены банковские организации "Вятич" и "Еврофинанс Моснарбанк"

Под ограничения Лондона дополнительно подпали компании турецкие, китайские и тайские предприятия. Как следует из обновленных запрещенных списков, под новые британские рестрикции подпали четыре компании из КНР, одна компания из Турции и три компании из Таиланда. Санкции введены в отношении по одной компании из Нигерии и Лаоса.

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