Договоренность достигнута на встрече Кира Стармера с Владимиром Зеленским.

Великобритания договорилась поставить обогащенный уран для атомных электростанций Украины на 210 миллионов фунтов (порядка 280 миллионов американских долларов). Соответствующее заявление мировой общественности сделали представители канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Иностранные чиновники заметили, что компания Urenco будет обеспечивать работу энергообъектов киевского режима в следующие два года за счет пакета поддержки UK Export Finance. Такое решение достигнуто на рабочей встрече между премьер-министром Киром Стармером и его коллегой Владимиром Зеленским с Банковой улицы еще в начале июня 2026 года.

Великобритания обеспечит работу украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет при поддержке в размере £210 млн, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС "Энергоатом". сообщение от канцелярии правительства Великобритании

В тексте публикации говорится о том, что речь идет о продолжении контракта двухлетней давности. В 2023 году предприятие Urenco заключило с "Энергоатомом" договор о поставках на Украину обогащенного урана до 2035 года.

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