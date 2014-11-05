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В среду в Ленобласти будет облачно с прояснениями и до +23 градусов
Сегодня, 15:46
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В среду в Ленобласти будет облачно с прояснениями и до +23 градусов

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Днем воздух прогреется до комфортных +18...+23 градусов.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 29 июля, Ленинградская область окажется под влиянием облачной погоды с прояснениями. 

Синоптики сообщают, что местами по региону пройдут кратковременные дожди. При этом днем на востоке области погодные условия будут более неустойчивыми – в отдельных районах ожидаются ливни и грозы. Ночью столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +18...+23 градусов.

Ветер буде западный и северо-западный. Ночью его скорость составит 3–8 м/с, а днем немного усилится до 6–11 м/с. Атмосферное давление будет повышаться. 

Ранее мы сообщили о том, что дождливая прохлада накроет Петербург 28 июля.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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