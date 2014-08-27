Дождливая прохлада накроет Петербург 28 июля

Столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов по Цельсию.

Во вторник, 28 июля, погода в Северной столице будет определяться тыловой частью циклона, центр которого располагается над Скандинавией. В городе и области прогнозируется переменная облачность с кратковременными осадками, а на востоке региона возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов по Цельсию. По Ленинградской области воздух прогреется до +19…+24 градусов, при этом на востоке температура может подняться до +27 градусов.

Ожидается западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит расти, достигнув отметки 756 мм рт. ст., что всё ещё немного ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV