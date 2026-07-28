ФСБ задержала жителя ДНР за призывы к насилию

В новом регионе России мужчина проявил признаки экстремизма.

На территории Донецкой народной республике (ДНР) российские спецслужбы задержали жителя из местного города Ясиноватой ща то, что мужчина "публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности". Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители регионального управления пресс-службф ФСБ России по ДНР. В надзорном ведомстве уточнили, что фигурант расследования опубликовал в иностранном мессенджере Telegram комментарии с призывами к насилию в отношении группы лиц, выделенных по признаку национальности. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Напомним, что в 2025 году в новом регионе страны силовики задержали жительницу Мариуполя за призывы к терроризму. По версии УФСБ, женщина также публиковала в социальных сетях призывы к насилию.

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Фото и видео: УФСБ России по ДНР