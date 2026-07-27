У россиянина, шпионившего на Новую Зеландию, нашли сто тысяч долларов

Мужчина связался с англосаксами ради материальной выгоды.

У местного жителя из города Хабаровска, шпионившего в пользу национальной разведки Новой Зеландии, при обыске российские силовые структуры нашли порядка двух десятков пачек с американскими долларами. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. Такие данные подтверждаются оперативными кадрами с момента задержания подозреваемого. Видеоролик распространен по СМИ. Продемонстрирован обыск в квартире у задержанного. В помещении хранился конверт с порядком двух десятков пачек с долларами. Каждая из них была подписана номиналом в пять тысяч. Также в квартире находился сервант, в котором выставлены макеты техники Германии и Японии.

Известно, что мужчина по собственной инициативе вышел на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. На корыстной основе гражданин России передавал иностранцам сведения, которые могли быть использованы недружественными государствами против безопасности России. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело о государственной измене.

ФСБ сообщила о задержании членов ОПГ, промышлявших на Дальнем Востоке.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России