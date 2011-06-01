В Петербурге задержан мужчина за жестокое избиение соседа в квартире на Пейзажной

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В Главк полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации. 22 июля в 21:17 к врачам с различными травмами в тяжелом состоянии был доставлен неработающий 47-летний мужчина, проживавший в квартире дома №30 по улице Пейзажной. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Утром 25 июля, в 15:30, у того же самого дома сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого – 29-летнего безработного местного жителя.

Установлено, что фигурант находился в состоянии опьянения. Между ним и пострадавшим произошел словесный конфликт, который перерос в жестокое избиение. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV