ФСБ сообщила о задержании членов ОПГ, промышлявших на Дальнем Востоке

Двое подозреваемых пойманы в Чите, еще один находился в Иркутске.

Члены организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшиеся грабежом, кражами и вымогательством на Дальнем Востоке, были задержаны в городе Чите. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления российских силовых структур по забайкальскому краю. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что еще один подозреваемый пойман на территории Иркутска. В ФСБ уточнили, что операция проводилась при участии правоохранительных органов. Сейчас по решению суда все злоумышленники отправлены под стражу.

Пресечена противоправная деятельность межэтнической преступной группировки, действовавшей на территории Дальневосточного федерального округа. пресс-служба УФСБ РФ по региону

Ыо время обыска оперативники изъяли у фигурантов расследования травматическое оружие, две боевые гранаты и поддельное удостоверение сотрудника полиции. Члены ОПГ поддерживали связь с криминальными элементами из соседних регионов, а также занимались грабежом, кражами, вымогательством. Известно, что подозреваемые похитили строительную технику стоимостью 6,5 миллиона рублей для дальнейшей перепродажи. Сейчас возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ, пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ. Одному из задержанных лиц дополнительно инкриминируется нарушение по части 1 статьи 222.1 УК РФ за незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

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Фото и видео: УФСБ России по Забайкальскому краю, Вконтакте / ChitaMedia | Новости Читы и Забайкалья