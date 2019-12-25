Россиянка согласилась совершить теракт в Москве в обмен на ПМЖ в Европе

Довести задуманное до конца фигурантке не удалось — её задержали с поличным.

В Москве силовики задержали 30-летнюю женщину, которая пыталась установить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника органов безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По предварительной версии, задержанная занималась подготовкой террористического акта по заданию украинских спецслужб. Женщина вышла на связь с украинским куратором в мессенджере. Она заявила о готовности участвовать в террористической деятельности в обмен на помощь в выезде на постоянное место жительства в Евросоюз.

По заданию представителя СБУ россиянка сначала транзитом через Турцию и Молдову выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, а потом вернулась на родину. Позже подозреваемая забрала в Самаре, на окраине города, из тайника взрывное устройство, которое привезла в Москву.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконный оборот взрывных устройств". Фигурантка сейчас находится под арестом.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали студента ИТМО за подготовку теракта в метро, после совершения преступления он хотел сбежать в Европу.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)