В Петербурге определили места для 86 точек продажи арбузов и дынь

Городские власти напомнили петербуржцам правила покупки.

С 1 августа по 15 октября в Петербурге начнут работать 86 сезонных точек по продаже бахчевых культур. Об этом сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО).

География размещения палаток распределена следующим образом: по 7 точек откроются в Колпинском и Красногвардейском районах, по 6 точек – в Кировском районе, по 4 точки – в Петроградском районе, по 3 точки – в Василеостровском, Пушкинском и Курортном районах. В Московском и Приморском районах появятся по две точки, а в Адмиралтейском районе откроется одна точка.

Городские власти напомнили петербуржцам правила покупки. Легальные сезонные торговые объекты работают исключительно по договору с городом. На каждой официальной точке должен быть размещен QR-код. Отсканировав его, покупатель может проверить владельца торговой точки, реквизиты договора аренды и разрешенный вид торговли.

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Фото: Magnific (stockking)