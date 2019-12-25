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Склады Wildberries ограничили работу в Удмуртии из-за угрозы БПЛА
Сегодня, 10:25
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Склады Wildberries ограничили работу в Удмуртии из-за угрозы БПЛА

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Предварительно, попаданий в ходе атаки ВСУ по объектам компании не зафиксировано.

Два объекта Wildberries в Удмуртии ограничили работу на фоне массированной атаки БПЛА. На портале селлеров опубликовали объявление, что склад "Сарапул" и сортировочный центр "Ижевск" не принимают поставки.

Сейчас склады временно не принимают товары по моделям FBW и FBS. Мы отключили штраф за отгрузку на иной СЦ — он снова будет действовать с 28 июля

Компания RWB.

Эвакуацию сотрудников провели в соответствии с требованиями безопасности. В компании пообещали оперативно сообщать новости о возобновлении работы объектов.

Утром 27 июля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил жителям республики о самой массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на понедельник на местные объекты. Также в аэропорту города Ижевска продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных бортов. Над российским регионами, в том числе над Удмуртией, силы ПВО сбили в общей сложности 276 украинских дронов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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