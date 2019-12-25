Глава Удмуртии сообщил о самой массированной атаке на объекты региона

Александр Бречалов сообщил о ситуации с налетом дронов ВСУ.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил подписчикам в социальных сетях о самой массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в ночь на 27 июля на местные объекты. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в национально мессенджере "Макс". Глава региона пояснил, что силы и средства противовоздушной обороны страны (ПВО) уже сбили несколько дронов врага.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Александр Бречалов, глава Удмуртии

Напомним, около 06:40 утра в понедельник в республике местные власти ввели сигнал "Опасное небо" из-за угрозы ракетной атаки. На территории региона включались сирены. В аэропорту города Ижевска в настоящее время действуют ограничения на прием и выпуск воздушных бортов В 08:10 утра Удмуртия оказалась под угрозой атаки БПЛА ВСУ, поэтому на участках повторно запускались звуковые сигналы. Как узнали журналисты издания "Ъ-Удмуртия", в Сарапуле пришлось эвакуировать сортировочный центр компании Wildberries. На 09:30 часов утра в столице Удмуртии остановили движение общественного транспорта.

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Фото: Макс / Александр Бречалов