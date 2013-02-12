Специалисты сообщили о темпах строительства в регионах страны.

Российские компании-девелоперы запустили рекордную стройку на почти 6,6 миллионов квадратных метров с начала текущего года. Показатель является максимальным с 2020 года. Соответствующими статистическими данными поделились "Известия" со ссылкой на исследование платформы "Движение.ру", проведенное на основе сведений из Единой информационной системы жилищного строительства. Проведенное исследование показало рост по числу новых проектов в Пермском крае (рост на 792 процента), Удмуртии (+388 процентов), Тульской, Ростовской, Московской (+229%), Челябинской и Ленинградской областях. В столице объем запуска строительства вырос примерно на треть, а в Санкт-Петербурге - на десять процентов. Высокая активность в данной сфере также была зафиксирована в ЛНР и ДНР. Общий объем строительства в республиках приближается к 500 тысячам квадратных метров. Однако зафиксировано сокращение объемов строительства в Воронежской области (-74 процента), Татарстане (-64 процента), Крыму (-48 процента), Красноярском крае (-30 процента), Новосибирской (-21 процента) и Самарской (-12 процентов) областях, а также в Хабаровском крае (-11 процентов).

Основные надежды девелоперов сейчас связаны с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики Центробанка и снижением ключевой ставки. Ян Гравшин, руководитель аналитического центра "Движение.ру"

В пресс-службе министерства по строительству России уточнили прессе, что с начала2 2026 года года по стране было запущено 7,9 миллионов квадратных метров. данный показатель в полтора раза выше показателя прошлого года. Общий портфель строящегося жилья превышает 118 миллионов квадратных метров. Чиновники выдали 542 разрешения на строительство 5,6 миллионов квадратных метров. По площади показатель увеличился на 30 процентов в годовом выражении.

Готовность Цимбалинского путепровода достигла 55%.

