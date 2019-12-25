Готовность Цимбалинского путепровода достигла 55%

В Петербурге реконструкция Цимбалинского путепровода выполнена более чем наполовину — строительная готовность объекта достигла 55%. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, над Октябрьской железной дорогой успешно завершена надвижка пролетного строения для правого направления движения.

Специалисты установили на опоры конструкции с четвертого по седьмой пролет общей протяженностью 247 метров. После точной выверки эти секции были опущены на проектные отметки. Параллельно на площадке продолжается монтаж металлоконструкций остальных пролетов путепровода.

По словам губернатора Александра Беглова, реконструкция путепровода — это стратегически важный проект для города. Он позволит увеличить пропускную способность, улучшить транспортное сообщение между Невским и Фрунзенским районами, обеспечить безопасность пешеходов — появятся современные тротуары и отдельная велодорожка.

Проект предусматривает строительство двух параллельных путепроводов — для левого и правого направлений. Общий объем металлоконструкций составляет 5,2 тысячи тонн, из которых уже смонтировано более 2,1 тысячи тонн.

На объекте ежедневно трудятся около 100 специалистов и задействовано свыше 30 единиц спецтехники. На данный момент строители завершили работы на шести из восьми опорных конструкций путепровода.

