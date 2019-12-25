Невскому району Петербурга исполнилось 109 лет

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Невского района с 109-й годовщиной основания, отметив, что район обладает богатым историческим наследием и значительным потенциалом для дальнейшего развития, поддерживаемого президентом.

Одним из основных факторов развития района являются крупные транспортные проекты. Строительство Большого Смоленского моста идет с опережением графика, параллельно ведётся реконструкция Цимбалинского путепровода, который соединит Невский и Фрунзенский районы. Через территорию района пройдёт Широтная магистраль скоростного движения с новым мостовым переходом через реку Нева. Беглов подчеркнул, что реализация этих проектов повысит качество жизни горожан и укрепит статус Санкт-Петербурга как ключевого транспортного центра страны.

Социальная инфраструктура района также стремительно развивается. В 2025 году здесь открыты пять новых школ и семь дошкольных учреждений. Планируется строительство специализированного образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа №340 недавно получила название в честь известной поэтессы времён блокады Ольги Берггольц, где действует посвящённый ей музей.

Значительное внимание уделяется развитию молодёжных инициатив. На Октябрьской набережной открыт подростковый клуб "Арктика Холл", а на базе объединения "Патриот" организован "Добро Центр" для поддержки волонтёрства. В прошлом году в районе прошли обновления трёх библиотек, включая инновационное пространство "Полка" на проспекте Большевиков.

Работы по благоустройству продолжаются и в текущем году. Начался первый этап реконструкции парка Строителей, принимаются меры по сохранению здания культурного наследия — "Смоленского амбулаторного пункта". Ранее в районе успешно благоустроены сквер имени Николая Львова и Деминский сад.

Беглов выразил благодарность жителям за активное участие в развитии района и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся сохранить уникальную атмосферу района, обеспечивая комфортные условия проживания для последующих поколений.

