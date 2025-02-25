Посол РФ рассказал о последствиях атак БПЛА ВСУ на складские помещения в российских регионах.

На российской территории 18 сотрудников отечественного маркетплейса Wildberries на минувшей неделе получили увечья в результате ударов БПЛА Вооруженных сил Украины по складам. Жертвой трагедии стал один человек. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал на то, что непрекращающихся воздушные атаки со стороны противника за семь дней били по помещениям, расположенным в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Логистическая сеть крупнейшего российского маркетплейса Wildberries подверглась беспрецедентной серии налетов беспилотников. Удары затронули как центральные распределительные хабы, так и ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Татьяна Ким раскрыла, что удалось спасти после атак на склады Wildberries.

Фото: МИД России