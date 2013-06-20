В Норвегии оценили вовлеченность Лондона в атаках ВСУ по России.

Применение британских беспилотников для осуществления ракетных ударов вглубь российской территории приведет мир к ядерной войне. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети. Западный представитель пояснил, что накануне местная газета The Times со ссылкой на собственные источники в Вооруженных силах Украины сообщила о том, что киевский режим начал использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории России. Глава нашего государства Владимир Путин упоминал, что ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьезный материальный ущерб.

Великобритания делает еще один шаг к ядерной войне. Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen