Лондон передаст ВСУ права на интеллектуальную собственность, лежащую в основе новой британской системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

Новое национальное правительство Великобритании выполнит все международные обязательства, взятые ранее перед чиновниками с Банковой улицы, включая отправку на украинскую территорию собственного контингента войск по завершении вооруженного конфликта с Москвой. Соответствующими данными премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм поделился с журналистами во время своей совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, выступая на одной из британских военно-морских баз. Слова политического деятеля привели местные журналисты с телеканала Sky News.

Мы с Украиной на 100%, я лично с Украиной на 100%, и я полностью выполню все взятые обязательства...Мы продолжим помогать вам сражаться и защищать вашу страну. Энди Бернэм, премьер-министр Великобритании

Эксперт пояснил, что когда между Киевом и Москвой будет задействован режим прекращения огня, то британцы будет готовы развернуть на украинской земле многонациональные силы для того, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Энди Бернем дал обещание коллеги поддерживать страну на пути достижения режима прекращения огня, а также попутно усиливать санкционное давление на Россию ради возобновления мирных переговоров.

Медведев назвал Бернема "премьером мелкобритании".

Фото: YouTube / Birmingham Live