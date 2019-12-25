Зампред СБ РФ оценил назначения на пост премьера Британии Энди Бернема.

В Москве пошутили о новом премьер-министре Великобритании Энди Бернеме как о "премьере мелкобритании". Соответствующий комментарий в социальных сетях опубликовал председатель "Единой России", заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Российский чиновник опубликовал пост под названием "три цитаты минувшей недели". В сообщении эксперт в ироничной манере оценил последние русофобские высказывания о нашей стране со стороны западников. Эксперт добавил, что власти нашего государства должны сделать все для того, чтобы жизнь на "не утонувшем пока островке" была максимально невыносимой. В частности, речь идет о экономических кризисах, социальных катаклизмах и забастовках в Соединенном королевстве. В конце своего поста Дмитрий Медведев заметил, что все же лучшим вариантом решения проблемы будет отечественный комплекс "Посейдон".

Новый премьер мелкобритании Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что передача власти Бернему от бывшего премьер-министра Кира Стармера состоялась в понедельник, 20 июля. Он стал седьмым по счету председателем национального правительства Великобритании за последние десять лет.

Медведев прокомментировал заявления Драпатого в адрес россиян.

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев