Зампред СБ РФ оценил русофобские высказывания западников в отношении нашего государства.

В Москве отреагировали на "угрозы" главы евродипломатии Каи Каллас и нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Соответствующий комментарий в социальных сетях опубликовал председатель "Единой России", заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Российский чиновник опубликовал пост под названием "три цитаты минувшей недели". В сообщении эксперт в ироничной манере прокомментировал недавние заявления из Банковой улицы, Великобритании и Европейского союза. В частности, автор указал на слова главы верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Каи Каллас относительно возможности запрета въезда на территорию регионального сообщества участникам специальной военной операции (СВО).

Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно ЭТО ведь нам и надо! Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Аналогичным образом Дмитрий Медведев высказался о словах нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема по поводу безоговорочной поддержки Украины со стороны Лондона. Также зампред СБ РФ оценил русофобские заявления нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, сравнив его с нечистотами, приставшими "к сапогу в ходе "победного марша".

"В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином", - написал Медведев.

Медведев: Финляндия вошла в список целей для российского ядерного оружия.

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев

