Зампред СБ РФ напомнил о защите госграницы.

В Москве рассказали о том, что теперь Финляндия оказалась в списке целей для нанесения потенциальных ударов ядерным оружием после снятия запрета европейской страны на его ввоз. Соответствующий комментариц в социальных сетях опубликовал председатель "Единой России", заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Российский чиновник заметил, что 17 июня парламент из Хельсинки одобрил предложенный национальным правительством республики законопроект, разрешающий ввозить на территорию государства ядерное оружие.

Финляндия сняла запрет на ввоз ядерного оружия. Что это меняет для финнов? Всего лишь одну маленькую вещь: их страна теперь в списке целей для российского ядерного оружия. Возрадуйся, Финляндия, ты достигла пика безопасности! Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев предложил Лаврова и Собянина в качестве кандидатов от ЕР на выборах.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Dmitry Medvedev