Медведев предложил Лаврова и Собянина в качестве кандидатов от ЕР на выборах

Полный состав списка кандидатов позднее представит секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Председатель "Единой России", заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев предложил включить главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя генерального директора ВГТРК и Героя России Евгения Поддубного, уполномоченного при президенте Владимире Путине по правам ребенка Марию Львову-Белову и начальника главного штаба "Юнармии" и Героя России Владислава Головина в общефедеральную часть списка кандидатов "Единой России "на парламентские выборы в Государственную думу.

Предлагаю сформировать первую пятерку федерального предвыборного списка нашей партии следующими товарищами.... Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что реестр от политической партии должны возглавить люди, которых знают граждане. Они должны обладать твердой патриотической позицией и совершать дела, значимые для государства, зазищающие национальные интересы и суверенитет России. Дмитрий Медведев подчеркнул, что говорит о людях различных поколений и профессий.

Медведев: с Молдавией и Арменией происходит то же, что было на Украине.

Фото: RuTube / Единая Россия. Официально