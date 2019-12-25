Во вторник в Петербурге пройдут две проверки трубопроводов

Теплосети проверят в Пушкинском и Кировском районах.

В Петербурге 28 июля состоятся два гидравлических испытания – в Пушкинском и Кировском районах.

По информации АО "ТЭК СПб", в Пушкинском районе испытаниям повышенным давлением подвергнутся тепловые сети в поселке Динамо в границах Павловского шоссе, Пионерской, Спортивной и Новой улиц. А в Кировском районе проведут проверки теплопроводов в границах Межевого канала, набережной реки Екатерингофки, Гапсальской, Невельской и Шотландской улиц.

Напомним, такие испытания нужны для проверки трубопроводов на прочность. Дефекты выявляются сразу и через два дня после.

Ранее мы рассказывали о том, что рабочая неделя в Петербурге началась с пяти гидравлических испытаний.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга