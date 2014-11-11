"Серая" зарплата и "дружный коллектив": что отталкивает петербуржцев на собеседованиях

Лидером антирейтинга стали финансовые вопросы – они отпугивают 17% горожан.

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, какие фразы и манеры рекрутеров заставляют соискателей в Петербурге отказываться от работы. В опросе приняли участие местные жители, которые назвали главные тревожные сигналы при трудоустройстве.

Лидером антирейтинга стали финансовые вопросы – они отпугивают 17% горожан. Соискателей настораживают уход от темы оплаты труда, предложение зарплаты ниже заявленной в вакансии или переход на "серые" схемы выплат.

Главные стоп-факторы для кандидатов:

Поведение HR-специалиста (14%): грубость, высокомерие, агрессия, фамильярность и использование жаргонизмов недопустимы для этой части респондентов.

Неуверенность рекрутера (10%): неспособность четко ответить на прямой вопрос или намеренная недосказанность сбивают с толку каждого десятого кандидата.

Навязывание переработок (9%): все больше петербуржцев не готовы мириться с ненормированным графиком, работой в выходные и заявлениями о том, что сверхурочные – это "часть профессии".

Завышенные обещания (7%): разговоры о стремительном карьерном росте и "золотых горах" вызывают у большинства лишь скепсис.

Дискриминация и лозунги (по 5%): раздражают неуместные вопросы о возрасте, детях и семейном положении, а также корпоративный штамп "мы все одна семья".

Давление и навязчивость (4%): активные попытки эйчара убедить кандидата принять оффер здесь и сейчас производят обратный эффект. Столько же опрошенных критически относятся к отсутствию фиксированного оклада и системам оплаты только за KPI.

Канцеляризмы и клише: фраза "Мы вам перезвоним" не нравится 3% соискателей. Вопросы о стрессоустойчивости, многозадачности и заверения в том, что компания является лучшей на рынке, вызывают гнев еще у 2%. Классический вопрос о планах на пять лет вперед считают красным флагом также 2% респондентов. Кроме того, 4% участников опроса заявили, что им не внушает доверия шаблонная формулировка про "молодой, дружный коллектив".

Исследование также выявило гендерные различия в восприятии собеседований. Мужчин чаще, чем женщин, раздражает уклончивое поведение эйчаров и упоминание "молодого коллектива". Женщины-петербурженки строже относятся к финансовым манипуляциям (скрытая зарплата, работа без оклада), проявлениям грубости и высокомерия со стороны рекрутеров, а также к попыткам выяснить их социальный статус личными вопросами.

Ранее мы сообщили о том, что зарплаты петербургских ИИ-специалистов взлетели на 30%.

Фото: Pxhere