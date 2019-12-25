Зарплаты петербургских ИИ-специалистов взлетели на 30%

Наиболее щедро работодатели оценивают навыки ИИ у дата-сайентистов (от 130 до 250 тыс. рублей).

По данным директора hh.ru по Северо-Западу Юлии Сахаровой, которые приводит "Деловой Петербург", специалисты со знанием искусственного интеллекта получают самые высокие медианные предложения на рынке труда в Петербурге. В пятерку лидеров вошли дата-сайентисты (155 тыс. рублей), программисты и разработчики (135 тыс.), менеджеры по продажам и работе с клиентами (120 тыс.), маркетологи и интернет-маркетологи (100 тыс.).

Наиболее щедро работодатели оценивают навыки ИИ у дата-сайентистов (от 130 до 250 тыс. рублей). На втором месте оказались разработчики с самым широким диапазоном доходов – от 55 до 265 тыс. рублей. В разрезе отраслей максимальные медианные зарплаты для таких специалистов предлагают в строительстве, недвижимости, стратегии, консалтинге и продажах (по 110 тыс. рублей), а также в IT-сфере и финансах (по 100 тыс.).

Эксперты отмечают разницу между базовым использованием нейросетей для поиска информации или написания текстов и профессиональной интеграцией технологий в бизнес-процессы. Востребовано не умение нажимать кнопки в конкретном сервисе, а способность выстроить совместную работу человека и алгоритма: грамотно поставить задачу, проверить результат, доработать его и встроить в рабочий цикл.

Порог входа в эти профессии резко снизился за последние полгода благодаря распространению вайб-кодинга — разработки приложений без написания кода, где системы сами переводят человеческую речь на язык программирования. Однако, как пояснил сооснователь университета "Зерокодер" Кирилл Пшинник, оплачивается не сам факт использования промптов, а измеримый результат – разница между тем, "как было" и "как стало".

Ценность такого сотрудника рассчитывается по формуле: (время "до" – время "после") × стоимость часа × частота задачи × приживаемость решения. Именно последний показатель отличает профессионала от энтузиаста. По словам Пшинника, максимальный эффект достигается там, где есть предметная экспертиза специалиста. Умение автоматизировать сложные, но повторяющиеся из месяца в месяц процессы (аналитику, отчёты, проектирование клиентских маршрутов) поднимает доход аналитиков больших данных в среднем на 30%, а в других сферах делает специалиста дороже на 5–10%.

Ранее мы сообщили о том, что трудоустройство родственников действующих сотрудников практикует 85% петербургских компаний.

Фото: Pxhere