Трудоустройство родственников действующих сотрудников практикует 85% петербургских компаний

Лидером по приему "своих" стала промышленность.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение работодателей Петербурга к трудоустройству родственников действующих сотрудников. В исследовании приняли участие представители городских компаний.

Лидером по приему "своих" стала промышленность: производственные предприятия готовы рассмотреть таких кандидатов в 91% случаев. Второе место занял финансовый сектор – лояльность к родственникам проявляют 88% банков и финансовых организаций. Замыкают тройку логистические компании с показателем 84%.

В строительной отрасли подобную практику поддерживают 82% работодателей. Сфера продаж и IT-индустрия разделили четвертую позицию (по 79%), а сферу услуг назвали лояльной к родственным связям 76% опрошенных. В среднем по рынку труда Петербурга доля компаний, практикующих найм родственников персонала, составляет 85%. При этом категорически исключают такую возможность лишь 9% организаций.

Ранее мы сообщили о том, что около половины работодателей Петербурга не берут сотрудников с увольнением по статье.

Фото: Piter.TV