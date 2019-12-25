Около половины работодателей Петербурга не берут сотрудников с увольнением по статье

Лишь 11% участников исследования готовы рассматривать таких претендентов на общих основаниях, а еще 17% допускают исключения из правил.

Согласно данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, среди представителей компаний Петербурга зафиксирован жесткий подход к кандидатам, уволенным по инициативе работодателя (статья 81 ТК РФ).

Почти каждая вторая организация (49%) полностью закрывает двери перед соискателями с негативной записью в трудовой книжке. Лишь 11% участников исследования готовы рассматривать таких претендентов на общих основаниях, а еще 17% допускают исключения из правил. Чаще всего судьба кандидата зависит от конкретной вакансии: нередко бывшим нарушителям дисциплины предлагают позиции уровнем ниже или с урезанной зоной ответственности.

Однако острый кадровый дефицит вынуждает бизнес пересматривать строгие стандарты. Наибольшую гибкость и готовность давать второй шанс проявляют транспортно-логистические компании, торговые сети и промышленные предприятия. Именно эти отрасли испытывают острую нехватку рабочих рук. На противоположном полюсе находятся государственные структуры, включая образовательные и медицинские организации, которые практически всегда отвечают таким кандидатам отказом.

Ранее мы сообщили о том, что почти 60% петербуржцев просят или готовятся просить прибавку к зарплате.

Фото: Piter.TV