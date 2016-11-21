Почти 60% петербуржцев просят или готовятся просить прибавку к зарплате

24% опрошенных уверены, что им недоплачивают, но обращаться к руководству за прибавкой не будут.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение трудоустроенных жителей Петербурга к своим доходам. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Только 5% респондентов заявили, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации. При этом большинство горожан настроены решительно или планируют действия: 29% уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 30% собираются просить повышения в ближайшее время. Оставшиеся сотрудники признают свою недооцененность, но не предпринимают активных действий. 24% опрошенных уверены, что им недоплачивают, но обращаться к руководству за прибавкой не будут.

Среди главных причин отказа от переговоров горожане назвали: жесткие тарифные ставки – 25%, уверенность в бесперспективности просьбы ("Все равно не повысят") – 21%, нежелание "выпрашивать" (проще найти новую работу) – 17%, жадность руководства – 10%, тяжелое финансовое положение компании – 7%, психологический дискомфорт – 4%, ожидание инициативы сверху – 7%.

Наиболее активно добиваются финансового роста молодежь и высокооплачиваемые специалисты. Среди горожан до 35 лет уже попросили прибавки 33%, еще 30% планируют это сделать. Из тех, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц, обращались к руководству 34%, а 36% намерены поднять этот вопрос в скором времени.

Ранее мы сообщили о том, что почти половина петербуржцев ищет новую работу в одиночку.

Фото: Piter.TV