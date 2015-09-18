Почти половина петербуржцев ищет новую работу в одиночку

Уровень образования также влияет на стратегию поиска.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, к кому обращаются россияне за помощью при трудоустройстве. В исследовании приняли представители экономически активного населения.

Результаты опроса показали, что 47% жителей Петербурга предпочитают искать новое место исключительно самостоятельно. Среди тех, кто все же обращается за поддержкой, лидером стали друзья и приятели – на них полагаются 27% респондентов. Далее следуют коллеги (16%), родители (11%) и супруги или партнеры (8%). Замыкают список другие родственники, однокурсники (по 8% и 7% соответственно), бывшее руководство (5%) и одноклассники (4%).

Мужчины чаще женщин склонны задействовать социальные связи: они активнее просят помощи у коллег, родителей, родственников, а также бывших сокурсников и одноклассников. Женщины, напротив, несколько больше доверяют рекомендациям бывшего начальства, но заметно чаще заявляют о готовности справиться с поиском работы без посторонней помощи.

Чем моложе респонденты, тем шире их круг потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей рассчитывают 37%, на коллег – 18%, на родителей – 20%, а на вторую половину – 16%. С возрастом уверенность в собственных силах растет: если среди молодежи до 35 лет только на себя надеются 42%, то среди респондентов старше 45 лет этот показатель достигает 65%.

Уровень образования также влияет на стратегию поиска. Обладатели вузовских дипломов чаще обращаются к друзьям, коллегам и одноклассникам. Выпускники колледжей со средним профессиональным образованием более ориентированы на помощь родителей и однокурсников, при этом они же чаще других групп заявляют о самостоятельном поиске.

Финансовый вопрос диктует свои правила: граждане с доходом до 100 тысяч рублей чаще ждут поддержки от семьи – родителей, супругов и других родственников. Респонденты с зарплатой от 100 до 150 тысяч чаще делают ставку на однокурсников. А вот высокооплачиваемые специалисты (от 150 тысяч рублей) активнее всего используют профессиональные связи, полагаясь на друзей, коллег и контакты с бывшим руководством.

Ранее мы сообщили о том, что 73% работающих петербуржцев знают зарплаты своих коллег.

Фото: Piter.TV